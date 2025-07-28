الرئيس الايراني: ردنا على أي عدوان محتمل سيكون قويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمنى مسعود بزشكيان، صباح يوم الاثنين، خلال استلام أوراق اعتماد السيد بيير كوشارد، السفير الفرنسي الجديد، له النجاح في توسيع التعاون بين البلدين على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة، وصرح قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة خلال الحكومة الرابعة عشرة، تسعى إلى التوافق في الداخل والتفاعل مع العالم، لكن الدول الغربية تعطل هذا المسار بنشر دعاية كاذبة واتهام إيران بمحاولة صنع أسلحة نووية.