عراقجي ردا على التهديدات الأمريكية: إذا تكرر العدوان فردنا سيكون أكثر حسما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردّ السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الايراني، على التهديدات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون أمريكيون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب: "إيران، الدولة ذات الثقافة العريقة الممتدة على مدى سبعة آلاف عام من الحضارة، لن تردّ أبدًا بالتهديد والترهيب. لم ينحنِ الإيرانيون أبدًا للأجانب، بل يردّون على الاحترام فقط.

إيران تعلم تمامًا ما لحق بنا وبأعدائنا خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير، بما في ذلك حجم الضربات التي لا تزال قيد الكتمان. إذا تكرر هذا العدوان، فسنردّ بلا شكّ ردًّا أكثر حسمًا؛ ردًّا لن يكون من الممكن إخفاؤه بعد الآن.

يحتاج أكثر من مليون إيراني إلى النظائر المشعة الطبية التي ينتجها مفاعل طهران للأبحاث؛ ويعمل هذا المفاعل، الذي بنته الولايات المتحدة، باليورانيوم المخصب بنسبة 20%. كما تحتاج إيران إلى التخصيب لتزويد مفاعلاتها النووية الناشئة بالوقود.

لن يتخلى أي عاقل عن ثمار استثمارهم الضخم في التكنولوجيا المحلية السلمية التي تنقذ... أرواحٌ لمجرد أن المتغظرسين الأجانب يريدون ذلك.

أثبت القصف غير القانوني الأخير للمنشآت النووية الإيرانية ما قلناه دائمًا: لا يوجد "حل عسكري". إذا كانت هناك مخاوف من إمكانية تحويل برنامجنا النووي إلى غايات غير سلمية، فقد أثبت الخيار العسكري عدم فعاليته - ولكن ربما يكون الحل التفاوضي هو الحل.

يجب أن يعلم الجميع أننا نحن الإيرانيين لم نشترِ برنامجنا النووي السلمي؛ بل بنيناه بعرقنا ودموعنا ودمائنا. لا يمكن تدمير التكنولوجيا والمعرفة التي حققتها مواردنا البشرية الماهرة والقادرة بالقصف. "نعم، لقد تضررت منشآتنا للتخصيب بشدة، لكن عزيمتنا وإرادتنا لم تتضرر".