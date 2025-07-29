اللواء موسوي: لا نثق بتعهدات أميركا وإسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الطاجيكي: في العدوان المفروض من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، والذي استمر ١٢ يوما، ثبت للعالم أنهم، رغم عدم التزامهم بأي مبادئ أو قوانين أو أعراف دولية أو قانونية، قاومت القوات المسلحة الإيرانية عدوانهم بكل قوتها لمدة ١٢ يومًا، وفي النهاية فشلوا في تحقيق أهدافهم وتكبدوا خسائر فادحة. لذلك، دعوا إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ الكيان الصهيوني.

وأضاف : نحن لا نثق بوعود والتزامات الأميركيين والصهاينة، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة شرهم المحتمل مجدداً بشكل حاسم.

من جانبه قال اللواء صابر زاده: حكومة وشعب جمهورية طاجيكستان يعتبرون الشعب الإيراني صديقًا لهم و يعتبون الإيرانيين كإخوة حقيقيين.

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