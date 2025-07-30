بيان حركة حماس حول المجزرة المروعة التي راح ضحيتها عائلات فلسطينية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان: "ان استمرار الكيان الصهيوني في قصف منازل المواطنين وخيام اللاجئين في قطاع غزة، وارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية، بما في ذلك الإبادة الكاملة لعائلات أبو عطايا، وصيام، وأبو نبهان، ولحام، وشطب أسمائهم من سجلات الأحوال المدنية، يُظهر حجم الجريمة المنظمة لجيش الاحتلال في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضافت حماس: "إن هذا التصعيد في العنف، إلى جانب إعلان ما يسميه الكيان الصهيوني "وقف إطلاق نار إنساني"، هو محاولة واضحة لتضليل الرأي العام العالمي؛ بينما يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائم القتل الجماعي وتجويع الناس وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، متجاهلاً بذلك إرادة المجتمع الدولي وجميع الدعوات لوقف الحرب والعدوان". ودعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع دول العالم إلى تكثيف الضغوط واتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف سياسة الإبادة والتجويع التي ينفذها مجرم الحرب نتنياهو في أسرع وقت، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لكل القيم الإنسانية والقانون الدولي.

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