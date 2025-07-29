محمكة إيرانية تدين الولايات المتحدة بدفع 48 مليار دولار لعوائل شهداء الدفاع عن العتبات المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح حميد رضا محمدي، محامي عوائل شهداء الدفاع عن العتبات المقدسة، خلال اجتماعٍ لمراجعة الإجراءات القانونية القضائية ضد المجرمين: "لقد كانت الحاجة إلى الإجراءات القانونية في هذه القضية وحضورهم إلى المحكمة مُلحّةً منذ زمن، لأن موكلي تكبّدوا خسائرَ ماديةً ومعنويةً فادحة، ولم يُحاسب مرتكبو هذه الجرائم قطّ أمام المحاكم الدولية".

وفي إشارة إلى استدعاءات الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في هذه القضية، قال: تم استدعاء الحكومة الأمريكية، ووزارة الدفاع في البلاد، ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، وحتى الرؤساء الأمريكيين السابقين، بمن فيهم دونالد ترامب والرئيس الحالي، للمثول أمام المحكمة بموجب إشعار قانوني، ولكن للأسف لم يحضر أي منهم الجلسة ويواصلون رفض تحمل مسؤولية جرائمهم.

وأضاف محمدي: بعد تحقيقات دقيقة في الفرع 55 من محكمة العدل الدولية في طهران وإجراءات قانونية استمرت حوالي عامين، صدر حكم الإدانة أخيرًا، وبناءً على ذلك، حُكم على الحكومة الأمريكية بدفع 48 مليارًا و860 مليون دولار كتعويضات لموكلي.

وأضاف: كما نوقشت مسألة اختصاص المحكمة بالتفصيل في هذه المحكمة، وأثبتت المحكمة اختصاصها.

وفي الختام، أعرب محامي عوائل شهداء الدفاع عن الحرم، مثمنًا جهود جميع المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في بناء هذه القضية وتقدمها، قائلاً: آمل أن تستمر هذه المسيرة بقوة، وأن لا يتم تجاهل مطالب عوائل الشهداء وسائر الضحايا. كما أطالب القضاء بالمتابعة الجادة لتنفيذ هذه الأحكام.

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