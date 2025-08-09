اللواء موسوي: التعبئة هي الحركة المحورية للثورة الإسلامية نحو تحقيق المُثل العليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، منظمة التعبئة الايرانية، وقال: "التعبئة ذخرٌ ثمينٌ ومقدسٌ للإمام الخميني (رض) وإحدى الثمار الثمينة للثورة الإسلامية، التي شملت بركاتها نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس على مختلف المستويات الوطنية والدولية".

وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عن امتنانه لجهود قوات التعبئة الجادّة والجهادية وأنشطتهم المخلصة خلال الحرب المفروضة الصهيونية التي استمرت اثني عشر يومًا، واعتزازه بانتمائه إلى قوات التعبئة، متمنيًا لشهداء هذه القوة ذوي الرتب العالية أعلى الدرجات من الله تعالى.

وقال اللواء موسوي: منذ بداية انتصار الثورة، كان للتعبئة حضورٌ شامخٌ ومخلصٌ في مختلف مجالات نمو البلاد واقتدارها، وكانوا حاملي لواءها ومدافعين عن احتياجات البلاد في مختلف المجالات.

وفي جانب آخر من كلمته أشار سماحته إلى المكانة السامية لهذه المؤسسة المقدسة في الجمهورية الإسلامية، وأضاف: إن التعبئة هي الحركة الأكثر محورية للثورة الإسلامية نحو أهدافها وأرضية نشوء الحضارة الإسلامية الجديدة، والتي سوف تتجلى إن شاء الله بجهود حثيثة وجهادية وحضور يقظ وجاهزية متزايدة من التعبئة الشجاعة والأبية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمام الخامنئي العزيز دام ظله إلى أعلى الدرجات.

/انتهى/