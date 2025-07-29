اعتراف ماكرون بفلسطين: قرار تحولي أم خطوة دراماتيكية من فرنسا؟

وكالة مهر للأنباء_ قسم الشؤون الدولية: في تطور دبلوماسي هام، أعلنت الحكومة الفرنسية رسميًا أنها ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان أن القرار يرتكز على ضرورة "إنهاء المعاناة الإنسانية" و"إحياء حل الدولتين"، وليس على دعم أي فئة معينة داخل فلسطين.

يجعل هذا القرار التاريخي فرنسا أول عضو في مجموعة الدول السبع يقدم دعمًا عمليًا لقيام دولة فلسطينية في خضم واحدة من أطول وأعنف الحروب في تاريخ غزة الحديث. حتى الآن، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة أسوأ وضع إنساني وبنيوي له في العقود الأخيرة؛ وهو وضع وصفه العديد من المراقبين الدوليين بأنه "كارثي". يعيش أكثر من مليوني إنسان في حصار خانق، بلا مياه نظيفة أو طعام أو كهرباء أو خدمات طبية، في نزوحٍ ومجاعةٍ خانقة. ووفقًا لتقارير المنظمات الإنسانية، انهار النظام الصحي العام في غزة تمامًا، وانتشرت الأمراض المعدية، بل وسُجِّلت مؤخرًا حالات وفاة عديدة بين الأطفال بسبب الجوع.

مع أن إعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين يُعدّ خطوةً غير مسبوقة ومكلفةً على الصعيد الدبلوماسي، إلا أنه أثار تساؤلاتٍ حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستمهد الطريق لإقامة دولة حقيقية في ظلّ الأوضاع الفوضوية في غزة. أم أن هذا القرار، في ظلّ غياب البنية التحتية والسيادة الموحدة والإجماع الدولي، سيلاقي مصيرًا مشابهًا للوعود السابقة في القضية الفلسطينية؟

اعتراف ماكرون بفلسطين: واقعية أم مبادرة رمزية؟

دراسة سيناريوهين: قرارٌ تحوّلي أم بادرةٌ دراماتيكية من فرنسا؟

أثار إعلان فرنسا الرسمي الاعتراف بدولة فلسطين موجةً من التحليلات والآمال والشكوك على الساحة الدولية. وفي حين تصف حكومة ماكرون هذا القرار بأنه خطوة شجاعة نحو تحقيق العدالة والسلام، يرى بعض المحللين أن هذا الإجراء هو مجرد استعراض دبلوماسي لتعزيز صورة فرنسا في العالم العربي والرأي العام الغربي أكثر من قدرته على إحداث تغيير حقيقي في مثل هذا المجال المعقد.

السيناريو الأول: قرار حقيقي قائم على تحول استراتيجي

في هذا السيناريو، تُمثل خطوة فرنسا تحولاً استراتيجياً حقيقياً في سياستها الخارجية، وفي الغرب عموماً؛ محاولةً لإنهاء الجمود التاريخي لأوروبا تجاه القضية الفلسطينية. من خلال المخاطرة الدبلوماسية ومواجهة المعارضة الصريحة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تسعى فرنسا إلى أخذ زمام المبادرة في إحياء عملية السلام. وإذا حذت دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وحتى ألمانيا، حذوها، فقد يُمهد قرار باريس الطريق لتوافق أوروبي جديد حول حل الدولتين.

في هذا الصدد، تُظهر مشاركة فرنسا في مؤتمر نيويورك للسلام وتركيزها على شروط مثل قيام دولة فلسطينية مستقلة، وانسحاب حماس من الساحة السياسية، وضمان الأمن للطرفين، أن باريس لا تكتفي بالاعتراف الرمزي فحسب، بل تسعى أيضاً إلى إرساء آليات سياسية وأمنية واقتصادية لتحقيق هذا الهدف. في هذا السياق، لن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية مجرد بادرة، بل مقدمة لإعادة تعريف النظام الإقليمي.

السيناريو الثاني: استعراض سياسي للاستهلاك الإعلامي

من ناحية أخرى، ثمة تشكيك واسع النطاق يرى في هذه الخطوة مجرد استعراض دبلوماسي ومناورة أخلاقية عشية اجتماعات دولية مهمة. ويقول النقاد إن فرنسا تعترف بالدولة الفلسطينية دون أن تُبدي أي إرادة حقيقية للتدخل في الأزمة، سواءً بالضغط الاقتصادي على الكيان الصهيوني، أو بتوفير الموارد لإعادة إعمار غزة، أو بتقديم الدعم القانوني للهيكل السيادي الفلسطيني.

في هذا السيناريو، تُمثل خطوة باريس محاولة لاستعادة مصداقيتها المفقودة في العالم الإسلامي، والرد على الانتقادات الداخلية المتزايدة لتقاعسها تجاه الأزمة الإنسانية في غزة، دون أن يُحدث ذلك تغييرًا عمليًا في ميزان القوى أو الوضع الراهن للاحتلال. وحتى لو تم هذا الاعتراف على مستوى الأمم المتحدة، فإلى حين حدوث تغيير في وضع الحصار والسيادة على الأرض والحدود، سيبقى هذا الإجراء مجرد بيان رمزي دون أي دعم تنفيذي منه اعترافًا بدولة.

بناءً على هذا السيناريو، أعلنت فرنسا مرارًا وتكرارًا دعمها اللفظي لفلسطين، لكنها تراجعت عمليًا عن تنفيذ التزاماتها ومواقفها الرسمية. ومثال واضح على ذلك يعود إلى عام ٢٠١٤، عندما أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارًا غير ملزم بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومة آنذاك امتنعت عن اتخاذ إجراءات عملية، موضحةً أن "الوقت لم يحن بعد".

كما استضافت باريس عام ٢٠١٦ مؤتمرين للسلام من أجل فلسطين، عُقدا بهدف إحياء عملية حل الدولتين، ولكن دون حضور الأطراف الرئيسية، أي الكيان الصهيوني والفلسطينيين، ودون ضمانات تنفيذ محددة، فشلت هذه المبادرة أيضًا. دفعت هذه السوابق الكثيرين إلى اعتبار قرار فرنسا الأخير ليس قطيعة حقيقية مع السياسة السابقة، بل تكرارًا لنمط رمزي وغير فعال.

فرص وتحديات تحقيق دولة فلسطينية بافتراض حسن النية الأوروبية

حتى لو استند قرار فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين إلى حسن نية حقيقي ودون أي دوافع سياسية أو استعراضية، فإن تحقيق دولة فلسطينية مستقلة وفعّالة لا يزال يواجه فرصًا وعقبات جسيمة. إن تحرك فرنسا، إذا ما وُجّه بشكل صحيح ورافقه دعم متعدد الأطراف، قد يُطلق عملية إحياء للدبلوماسية ونظامًا إقليميًا جديدًا، ولكن بدون البنية التحتية للتنفيذ، قد يواجه مصيرًا مشابهًا للقرارات السابقة غير الفعالة.

الفرص

إحياء حوار الدولتين: في وقت اعتقد فيه الكثيرون أن حل الدولتين أصبح من الماضي، أعاد قرار فرنسا هذا الخطاب إلى صدارة التحليلات العالمية.

تعزيز الشرعية الدبلوماسية لفلسطين: إن الاعتراف الرسمي من قبل القوى الكبرى، وخاصةً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، من شأنه أن يعزز المكانة الدبلوماسية للفلسطينيين في المحافل الدولية، ويعزز موقفهم في المفاوضات المستقبلية.

الضغط المعنوي على الكيان الصهيوني: إن إنشاء جبهة رسمية من قبل أوروبا، حتى في غياب إجماع كامل، من شأنه أن يضغط على الكيان الإسرائيلي على مستوى الرأي العام والمؤسسات الدولية، وخاصةً فيما يتعلق بإنهاء حصار غزة ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

التمهيد لمؤتمر سلام: إن اتباع هذا المسار قد يمهد الطريق لتشكيل اجتماعات سلام إقليمية أو دولية.

التحديات

انهيار كامل للبنية التحتية في غزة: تفتقر غزة اليوم ليس فقط إلى دولة، بل إلى أبسط المرافق الحيوية. تتطلب إعادة الإعمار العاجلة استثمارات بمليارات الدولارات، وقوى عاملة متخصصة، وأمنًا نسبيًا، وهو أمر غير متوفر حاليًا.

غياب سيادة موحدة ومتفق عليها: تخضع غزة لسيطرة حماس، بينما تخضع الضفة الغربية لسيطرة السلطة الفلسطينية. تُشكل الخلافات الداخلية الفلسطينية، وغياب حكومة وحدة وطنية حقيقية، عقبات رئيسية أمام إنشاء نظام سياسي موحد.

عرقلة واضحة من اسرائيل وامريكا: يعارض الكيان الصهيوني أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين، ولم توافق الولايات المتحدة بعد على مثل هذا النهج، كما أن بعض حلفاء أمريكا الغربيين يتبعون واشنطن. هذا يعني أنه لن يكون هناك أي ضغط قانوني ملزم أو ضمانات إنفاذ.

هشاشة الإرادة السياسية الأوروبية: قبول فرنسا لقيام دولة فلسطينية مستقلة مشروط بمشاركة دول أوروبية أخرى مؤثرة في العملية. أبدت دول مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا بوادر استعدادها للانضمام، لكن بريطانيا وألمانيا، اللتين لا تزالان تُقيّمان مواقفهما المحلية والدولية، ستلعبان دورًا حاسمًا في تشكيل أو عدم تشكيل إجماع أوروبي فعّال. حتى لو انضمت عدة دول أوروبية، يكفي أن تُغيّر الحكومات أو أحزاب المعارضة اللاحقة مسارها. إن سجل أوروبا الحافل بالتمسك بمواقفها المستقلة ضد واشنطن ليس موثوقًا به.

غياب البنية التحتية القانونية والمالية لبناء الدولة: حتى مع الاعتراف الرسمي، وطالما أن النظام الاقتصادي والنظام القضائي وقوات الشرطة ومراقبة الحدود ليست في أيدي الفلسطينيين، فإن "الدولة" ستبقى مجرد اسم أكثر منها حقيقة موضوعية.

باختصار، يتطلب تحقيق الدولة الفلسطينية، حتى مع حسن نية أوروبا، قبل كل شيء خطة دولية شاملة ومتعددة المراحل، لن تتحقق بمجرد إصدار بيانات الاعتراف. إذا لم يُصاحب هذا القرار خطوات عملية في مجالات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات وضمان الأمن والوساطة السياسية، حتى مع حسن النية، فلن يُفضي إلى أي نتيجة.