قاليباف يلتقي نظيره الطاجيكي في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فيصل عيد زاده، رئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان، التقى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على هامش المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات، الذي عُقد مساء اليوم (الثلاثاء) في جنيف، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُعد المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات أهم اجتماع دولي على مستوى الهيئات التشريعية، ويُعقد كل خمس سنوات بمبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

ينعقد المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات تحت شعار "التعاون البرلماني والتعددية في عالم مضطرب؛ السلام والعدالة والمؤسسات القوية للجميع". تؤدي الجمعية العالمية لرؤساء البرلمانات دورًا هامًا في تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، وتعزيز التعددية والحوار البرلماني الدولي، وترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية.