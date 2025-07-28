قاليباف سيشارك في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، أبو الفضل عموئي، في إشارة إلى انعقاد المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات تحت شعار "التعاون البرلماني والتعددية في عالم مضطرب؛ السلام والعدالة والمؤسسات القوية للجميع": سيشارك الوفد البرلماني الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف، برفقة عدد من النواب، في هذا المؤتمر.

وفي معرض شرحه لسفر الوفد البرلماني الإيراني إلى جنيف لحضور المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، قال: "يُعد هذا المؤتمر أعلى مستوى للهيئات التشريعية في العالم، ويُعقد كل خمس سنوات بالتعاون مع الأمم المتحدة".

وأضاف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية: إن مؤتمر رؤساء البرلمانات العالمي يلعب دورًا هامًا في تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، وتعزيز التعددية، والحوار البرلماني الدولي، وترجمة الالتزامات الدولية إلى عمل وطني.

وأشار عموئي إلى أن المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات العالميين سيُعقد تحت الشعار الرسمي "التعاون البرلماني والتعددية في عالم مضطرب؛ السلام والعدالة والمؤسسات القوية للجميع".

وفي إشارة إلى تفاصيل زيارة الوفد البرلماني الإيراني، قال: سيشارك 112 وفدًا برلمانيًا في الدورة السادسة لهذا المؤتمر، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، منها 96 وفدًا على مستوى رئيس مجلس النواب.

وأضاف عموئي: سيحضر الوفد البرلماني الإيراني هذا المؤتمر على مستوى رئيس مجلس النواب، ويرافقه عدد من النواب. سيلقي قاليباف كلمةً أمام الجمعية العامة لهذا المؤتمر، وسيلتقي ويناقش عددًا من نظرائه على هامش الجلسات العامة.

وأضاف المساعد الخاص لرئيس مجلس النواب للشؤون الدولية: "تُعدّ هذه القمة أول تجمع عالمي على المستوى الدولي وعلى مستوى رؤساء البرلمانات بعد عدوان فرضه الكيان الصهيوني على إيران لمدة 12 يومًا، وهي مهمةٌ نظرًا لتداعياتها الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أيضًا، في ظل تصاعد الصراع ضد شعب غزة وفرض المجاعة واستمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين، أن يُولي ممثلو شعوب العالم اهتمامًا خاصًا لهذه القضية".