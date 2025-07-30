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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٥ م

قاليباف: يجب ربط الإيرانيين في الخارج بنافذة الخدمات الموحدة

قاليباف: يجب ربط الإيرانيين في الخارج بنافذة الخدمات الموحدة

صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "موضوع الخدمات ليس مهمًا، ولكن مهما كانت الخدمة، يجب أن يتمكن الإيرانيون في الخارج من الوصول إلى نافذة الخدمات الموحدة للبلاد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تساءل محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في لقاء مع الإيرانيين في الخارج على هامش المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم في جنيف، سويسرا: لماذا يُحرم الإيراني في الخارج من الخدمات المقدمة للإيرانيين؟

وأضاف: "إذا كان في هذا إشكال قانوني أو تناقض، مع أنه لا يتعارض مع الدستور، فعلينا في مجلس الشورى الإسلامي أن نحوّله إلى قانون لتقديم هذه الخدمات".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "إن موضوع هذه الخدمات ليست مهمة، ولكن مهما كانت الخدمة، يجب أن يتمكن الإيرانيون في الخارج من الوصول إلى نافذة الخدمات الموحدة في البلاد وإنجاز أعمالهم برمز تعريفي مثل المواطنين الإيرانيين الآخرين، وليس لديهم مسار منفصل في هذا الصدد".

/انتهى/

رمز الخبر 1961114

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