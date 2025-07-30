المجاعة المستهدفة في غزة والرواية الكاذبة للكيان الصهيوني + فيديو

وأفادت لوكالة مهر للأنباء،: "لا يزال المجاعة المُستهدفة في غزة مستمرة، رغم الرواية الكاذبة للمحتلين حول استئناف المساعدات إلى قطاع غزة".

يمنع الكيان الصهيوني إرسال المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار 2025، أي أنه لم يسمح بوصولها لمدة خمسة أشهر، مما خلق وضعًا مروعًا. ينتشر الجوع في غزة، وتُبث مشاهد مروعة للعالم.

ووفقًا للأنباء، مات العشرات من الجوع، وأدان العالم، الذي يراقب هذه العملية، الكيان الصهيوني على نطاق واسع؛ لكن حكومة نتنياهو، متجاهلة المطالب العالمية، روجت لروايتها الكاذبة حول المساعدات. لم يصل سوى القليل من المساعدات إلى غزة. بينما يحتاج سكان غزة لمئات الشاحنات يوميًا، لم يسمح الكيان الإسرائيلي إلا بدخول 87 شاحنة فقط، معظمها نُهِبَ.

في الوقت نفسه، دار حديث عن إرسال مساعدات جوية، وهذه الشحنات أقل من نصف عدد الشاحنات، وقد أُرسلت الى مناطق يحظرها الاحتلال شرق حي التفاح وجباليا.

يواصل الاحتلال تجويع غزة حتى الموت، حيث توفي نحو 150 شخصًا جوعًا، معظمهم من الأطفال.