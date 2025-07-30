أفادت وكالة مهر للأنباء عن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، حزام الأسد، قوله: "إن المرحلة الرابعة من العملية البحرية اليمنية لدعم أهالي غزة ستستهدف جميع شركات النقل البحري التي تتعاون مع موانئ الكيان الصهيوني، سواء كانت تابعة لدول عربية وإسلامية أو غيرها".

وأضاف: "إن القوات المسلحة اليمنية عازمة على توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني وداعميه الذين يشاركون في عملية قتل وحصار أهالي غزة".

وأكد الأسد: "إن تورط بعض الأنظمة العربية والإسلامية في حصار غزة يُعد وصمة عار، وفي الوقت نفسه، فإنهم يزيدون من تبادلاتهم التجارية مع الكيان الصهيوني".

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