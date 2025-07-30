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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٦ م

المرحلة الرابعة من العملية البحرية اليمنية لدعم أهالي غزة

المرحلة الرابعة من العملية البحرية اليمنية لدعم أهالي غزة

حذر عضو بارز في المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، كافة الشركات الملاحية من التعاون مع الكيان الصهيوني.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، حزام الأسد، قوله: "إن المرحلة الرابعة من العملية البحرية اليمنية لدعم أهالي غزة ستستهدف جميع شركات النقل البحري التي تتعاون مع موانئ الكيان الصهيوني، سواء كانت تابعة لدول عربية وإسلامية أو غيرها".

وأضاف: "إن القوات المسلحة اليمنية عازمة على توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني وداعميه الذين يشاركون في عملية قتل وحصار أهالي غزة".

وأكد الأسد: "إن تورط بعض الأنظمة العربية والإسلامية في حصار غزة يُعد وصمة عار، وفي الوقت نفسه، فإنهم يزيدون من تبادلاتهم التجارية مع الكيان الصهيوني".

/انتهى/

رمز الخبر 1961113
یاسر المصری

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