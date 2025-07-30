قاليباف: الأزمات الإقليمية متجذرة في التدخل الأمريكي

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح قاليباف في لقاء مع رئيس البرلمان التركي: تربط إيران وتركيا علاقات ثنائية وإقليمية مؤثرة، ويمكن أن يكون لها تأثير على تحسين الأوضاع في المنطقة. التطورات الأخيرة نتيجة التدخل الأمريكي المباشر.

وأضاف : خلال العدوان الذي استمر ١٢ يومًا، وقفت إيران في وجه أمريكا والكيان الصهيوني؛ وتلقّى الصهاينة ردًا عسكريًا قاسيًا لأول مرة. إن الكيان الصهيوني هو نازيّ القرن الحادي والعشرين؛ إذ يستخدم انعدام الأمن كأداة لتقسيم دول المنطقة.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي : في غزة، لم يقتصر الأمر على الإبادة الجماعية، بل تحول الجوع والعطش أيضًا إلى أدوات حرب؛ علينا أن نقف متحدين في وجه هذه الجرائم. العلاقات الإيرانية التركية واعدة بالتطور، ويجب اتخاذ إجراءات جادة في المجالات الاقتصادية والحدودية والبرلمانية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في الاجتماع: "إسرائيل ترتكب عدوانها معتمدةً على الدعم الأمريكي، وإن البرلمان التركي أصدر قرارا بدعم إيران بتوافق الأحزاب".

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