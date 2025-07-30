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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٣٦ ص

قاليباف: الأزمات الإقليمية متجذرة في التدخل الأمريكي

قاليباف: الأزمات الإقليمية متجذرة في التدخل الأمريكي

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أثناء لقاءه نظيره التركي ان الأزمات في الشرق الأوسط تعود جذورها إلى التدخلات الأمريكية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح قاليباف في لقاء مع رئيس البرلمان التركي: تربط إيران وتركيا علاقات ثنائية وإقليمية مؤثرة، ويمكن أن يكون لها تأثير على تحسين الأوضاع في المنطقة. التطورات الأخيرة نتيجة التدخل الأمريكي المباشر.

وأضاف : خلال العدوان الذي استمر ١٢ يومًا، وقفت إيران في وجه أمريكا والكيان الصهيوني؛ وتلقّى الصهاينة ردًا عسكريًا قاسيًا لأول مرة. إن الكيان الصهيوني هو نازيّ القرن الحادي والعشرين؛ إذ يستخدم انعدام الأمن كأداة لتقسيم دول المنطقة.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي : في غزة، لم يقتصر الأمر على الإبادة الجماعية، بل تحول الجوع والعطش أيضًا إلى أدوات حرب؛ علينا أن نقف متحدين في وجه هذه الجرائم. العلاقات الإيرانية التركية واعدة بالتطور، ويجب اتخاذ إجراءات جادة في المجالات الاقتصادية والحدودية والبرلمانية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في الاجتماع: "إسرائيل ترتكب عدوانها معتمدةً على الدعم الأمريكي، وإن البرلمان التركي أصدر قرارا بدعم إيران بتوافق الأحزاب".

/انتهى/

رمز الخبر 1961105
یاسر المصری

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