زعيم حزب العمال البريطاني: حان الوقت للتعامل بحزم مع إسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة ، أكد جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال والعضو الحالي في مجلس العموم البريطاني، في مقابلة مع الجزيرة: "لا ينبغي لأي دولة تصدير أسلحة إلى نظام يرتكب إبادة جماعية".

وانتقد كوربين سياسات إسرائيل الحالية وإجراءاتها التعسفية في غزة والإبادة الجماعية التي ترتكبها في هذه المنطقة من الأرض الفلسطينية، قائلاً: "لقد مُنحت إسرائيل حق النقض (الفيتو) لفعل ما تشاء".

وأكد زعيم المعارضة في الحكومة البريطانية أن الوقت قد حان لجميع الدول للتعامل بحزم مع "إسرائيل".

وأكد على ضرورة اعتراف بريطانيا صراحةً بدولة فلسطين.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، مساء الثلاثاء، أن لندن ملتزمة منذ زمن طويل بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد: "نحن ملتزمون منذ زمن طويل بالاعتراف بدولة فلسطين".

قال المسؤول الحكومي البريطاني: "اتخذنا اليوم خطوات في إطار خطة سلام لتخفيف المعاناة ودعم حل الدولتين".

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني قبل ساعات: أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوضع في غزة لا يُطاق، وأن إيصال المساعدات الإنسانية أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى.

كما سيعقد رئيس الوزراء البريطاني اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، زاعمًا أنه سيناقش الوضع في غزة وخطة السلام المقترحة في هذا الصدد.

وأفادت رويترز في هذا الصدد: أن رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لضغوط متزايدة من حزبه للاعتراف بدولة فلسطين.

وفي خطوة نادرة، دعا ستارمر مجلس وزرائه خلال العطلة الصيفية لبحث كيفية تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وناقش رئيس الوزراء البريطاني ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما وصفه بالأزمة الإنسانية "المخزية" خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا يوم الاثنين.

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