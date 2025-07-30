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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٦:٠٣ م

قيمة التجارة غير النفطية الايرانية تتجاوز ال 34 مليار دولار

قيمة التجارة غير النفطية الايرانية تتجاوز ال 34 مليار دولار

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، بأن حجم التجارة غير النفطية للبلاد بلغ 61 مليونا و 20 ألف طن، بقيمة 34 مليارا و 175 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي الإيراني (بدأ في 20 آذار / مارس 2025 م).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك الوطنية، بأن حجم صادرات إيران غير النفطية بلغ 48 مليونا و 811 ألف طن بقيمة 16 مليارا و 549 مليون دولار، بينما سجل حجم الواردات 12 مليونا و 209 آلاف طن، بقيمة 17 مليارا و 627 مليون دولار.

وبحسب ما ورد في هذا التقرير، فقد تصدرت كل من الصين، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، أفغانستان، باكستان، وسلطنة عمان، قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات الايرانية، وفي المقابل، ظهرت الإمارات العربية المتحدة، الصين، تركيا، الهند، ألمانيا، روسيا، وهولندا، باعتبارها الدول الرئيسية التي تعاملت مع إيران في مجال الاستيراد خلال الفترة المذكورة.

رمز الخبر 1961133

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