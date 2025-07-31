قاليباف يفضح أكاذيب رئيس الكنيست الصهيوني بتقارير رسمية للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ردّ رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، على رئيس البرلمان الإسرائيلي عبر قناة إكس، الذي وصف ادعاءات قاليباف بأنها أخبار كاذبة، قائلاً: "يزعم رئيس الكنيست المجرم أن جوع أطفال غزة "أخبار كاذبة". عارٌ عليك! يشهد العالم أكبر إبادة جماعية في التاريخ على يديك. هل يكذب خبراء الأمم المتحدة واليونيسيف ومنظمات الإغاثة، وأنت وحدك من يقول الحقيقة؟ أنت عارٌ على الإنسانية".

وفي تغريدته، استشهد قاليباف بأربعة تقارير حديثة من وكالات الأمم المتحدة لفضح أكاذيب رئيس الكنيست الإسرائيلي؛ وهذه التقارير الأربعة هي:

التقرير الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان "خبراء الأمم المتحدة يقولون إن الدول تواجه خيارًا مصيريًا: انهوا الإبادة الجماعية المستمرة أو ستشهدون نهاية الحياة في غزة".

أحدث تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بعنوان "العطش سلاح": خبراء الأمم المتحدة يدينون تجويع إسرائيل المتعمد للشعب الفلسطيني.

يؤكد تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بعنوان "تشريح الإبادة الجماعية"، وجود إبادة جماعية ومجاعة متعمدة في غزة.

التقرير الرسمي الصادر أمس عن اليونيسف، بعنوان "وكالات الأمم المتحدة تحذر من أن غزة تجاوزت عتبة المجاعة".