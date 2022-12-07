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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٧ ص

بمناسبة يوم الطالب الجامعي؛

قالیباف: دماء الطلبة الشهداء وصمة عار أبدية على جبين امريكا

قالیباف: دماء الطلبة الشهداء وصمة عار أبدية على جبين امريكا

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ان دماء الطلبة الشهداء تكون وصمة عار أبدية على جبين الادارة الامريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف خلال خطابه قبل بدء جلسة مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء، ذكرى يوم الطالب الجامعي 7 ديسمبر وهو يوم استشهاد طلبة جامعيين من جامعة طهران، قائلا: "ان دماء هؤلاء الشهداء تكون وصمة عار أبدية على جبين الادارة الامريكية التي تعتبر حكومة الانقلابات."

ووصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن يوم الطالب الذي هو يوم من ايام الله، رمز للاستقلال، ولمحاربة هيمنة الاستعمار، وللتدخل الأجنبي، ولهزيمة الأمريكيين الانقلابيين تجاه الشعب الإيراني الواعي.

وأكد قاليباف: "دماء هؤلاء الشهداء وكل من سلك طريق الحرية والاستقلال لإيران تكون وصمة عار أبدية على جبين الادارة الأمريكية التي توصف بحكومة الانقلابات وكذلك على جبين الانظمة العميلة وكل الخونة الذين يفضلون المصالح الاستعمارية للحكومات الأجنبية على مصالح شعبهم وبلدهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1928591

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