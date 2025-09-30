بزشكيان: الاستسلام لیس في قاموسنا.. سنبقى صامدين من أجل إیران

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأنه جاء ذلك خلال لقائه الیوم الثلاثاء بأبطال المنتخب الوطنی للمصارعة وکوادره الفنیة والإداریة بعد فوزهم ببطولة العالم فی کرواتیا. وقال الرئیس إن "هذا الإنجاز بث روحاً جدیدة فی المجتمع وأثبت أن شبابنا قادرون على أن یکونوا نموذجاً فی العزم والجد والاجتهاد".

وأضاف بزشکیان: "العالم یمارس علینا ضغوطاً کی نتراجع ونستسلم، لکن الاستسلام لیس في قاموسنا. سنبقى واقفین من أجل إیران ولن نُخضع رؤوسنا".

وأشار الرئیس الإیرانی إلى العقوبات المفروضة على البلاد، داعیاً إلى الاعتماد على القدرات الذاتیة وتعزیز التعاون مع دول الجوار، وقال: "کما أن الریاضیین بعرقهم وإصرارهم رفعوا اسم إیران، ینبغی أن نسیر بذات الروح فی المجالات کافة".

ووعد بزشکیان بمتابعة مطالب الریاضیین والمصارعین، مؤکداً أنه لا یرغب فی إطلاق وعود غیر قابلة للتحقیق، لکنه سیتابع احتیاجاتهم مع الجهات المختصة.

من جانبه، أکد وزیر الریاضة والشباب أحمد دنیامالی أن "المصارعین الإیرانیین غیّروا معادلات اللعبة على مستوى العالم"، مشیراً إلى أن الوزارة والاتحادات الریاضیة عازمة على تسخیر کل الإمکانات لتحقیق المزید من الإنجازات.

کما شدد رئیس اتحاد المصارعة علی رضا دبیر على أن 82% من المیدالیات التی حققتها إیران جاءت بفضل المصارعین، واعتبر أن هذه الریاضة تحولت إلى "ریاضة وطنیة وصادرات ثقافیة"، لافتاً إلى العمل على إنشاء متحف للمصارعة لإبراز تاریخها الممتد لسبعة آلاف عام.

وفی ختام الحفل، کرّم الرئیس الإیرانی أبطال المنتخبین الوطنیین فی المصارعة الحرة والرومانیة، مؤکداً أن نجاحاتهم تمثل مصدر فخر للبلاد.