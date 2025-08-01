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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٦:٠٠ م

المنتخب الايراني للباراتايكواندو يتوج ببطولة آسيا

المنتخب الايراني للباراتايكواندو يتوج ببطولة آسيا

فاز لاعبو الباراتايكواندو الإيرانيون ببطولة آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توج المنتخب الوطني الإيراني للبارا تايكواندو بلقب بطولة آسيا للمرة العاشرة على التوالي، محققًا ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضية وست برونزيات.

أقيمت هذه البطولة اليوم الجمعة 1 أغسطس، بمشاركة 107 رياضيين من 18 دولة، استضافتها ماليزيا، في مدينة كوتشينغ. وتمكن منتخبنا الوطني، الذي سبق له الفوز بلقب البطولة في جميع البطولات السابقة، من الدفاع عن لقبه في هذه البطولة محققًا 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

وفي فئة السيدات، حققت الفتيات الإيرانيات أيضًا المركز الثاني. كما فازت بايام خانلار خاني بلقب أفضل مدربة آسيوية. وأصبحت مرضية نصر اللهي اللاعبة الأكثر مهارة في آسيا، بينما حازت مريم عبد الله بور على جائزة اللعب النظيف.

/انتهى/

رمز الخبر 1961183
جواد ماستری فراهانی

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