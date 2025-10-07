بهرامي يلتقي المبعوث الباكستاني الخاص لأفغانستان في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المبعوث الباكستاني الخاص محمد صادق خان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس يوم الاثنين: قبل بدء مشاورات صيغة موسكو بشأن أفغانستان، والتي تبدأ غدًا، عقدتُ اجتماعًا جيدًا للغاية مع نظيري الإيراني محمد رضا بهرامي في موسكو.

وأضاف: أجرينا مناقشات معمقة حول آخر التطورات في أفغانستان وتبادلنا وجهات النظر حول المخاوف المشتركة، وخاصة التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب.

وتابع صادق خان: أكد الجانبان على أهمية الحوار والتنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة المشاركة الإقليمية لدعم الاستقرار والأمن.

يذكر انه يوم الأحد الماضي، قام المبعوث الباكستاني الخاص لأفغانستان بزيارة رسمية إلى طهران للقاء مسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتشاور معهم حول آخر التطورات في المنطقة.

وسيبدأ الاجتماع التشاوري السابع، المعروف باسم "صيغة موسكو"، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية الروسي، وسيُعقد خلف أبواب مغلقة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية بأن تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان وتوسيع التعاون العملي بين دول المنطقة وكابول في المجالات السياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والمخدرات سيكون من بين القضايا ذات الأولوية التي سيناقشها الاجتماع، ومن المقرر أيضًا إصدار بيان مشترك في ختامه.

يُعد الاجتماع التشاوري السابع لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان أول اجتماع يُعقد بعد اعتراف روسيا بحركة طالبان.

وقد قبلت روسيا أوراق اعتماد السفير الأفغاني الجديد لدى موسكو في أوائل يوليو/تموز من هذا العام، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بحكومة طالبان.

