الرئيس الفرنسي في موقف محرج...صفعة زوجة ماكرون على وجهه تثير الشكوك حول اهليته للرئاسة +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفيديو الذي انتشر عبر نطاق واسع، ظهر فيه الرئيس الفرنسي وهو في حالة من الذهول، بعد أن فتحت الطائرة التي كان على متنها أبوابها حتى ينزل منها في مطار فيتنام، ليتفاجأ بذراعين تمتدان نحوه ويتلقى بعدها صفعة على وجهه.

والذراعان اللتان امتدتا نحو ماكرون كانت ترتديان اللون الأحمر، وبعد أن نزل الرئيس الفرنسي من الطائرة، ظهرت إلى جانبه زوجته التي كانت بدورها ترتدي اللون الأحمر.

وقد نشر أحد الحسابات على منصة "إكس" الفيديو وعلق قائلا: "الإذلال: بمجرد وصوله إلى فيتنام، وجد إيمانويل ماكرون نفسه في خضم مشادة كلامية مع بريجيت... في اللحظة التي فُتح فيها باب الطائرة".

وعلق حساب آخر ساخرا: "وصل إيمانويل وبريجيت ماكرون إلى فيتنام. يبدو أن بريجيت علمت بعلاقة ماكرون بزيلينسكي وستارمر، وهي غير راضية عنها".

وعلق ناشط باللغة الفرنسية قائلا: "... رئيسنا الشاب في الواقع طفل معتدى عليه. كيف له أن يدعي أنه يضمن عظمة فرنسا وهو نفسه مُضطهد من زوجته؟".

وكتب ناشط: "تخرج يد من سترة حمراء وتصفع الرئيس. هذا ليس مشهدا كوميديا، بل وصول ماكرون وبريجيت الرسمي إلى فيتنام".

وكتب ناشط آخر: "بريجيت تهاجم ماكرون قبل نزوله من الطائرة خلال زيارته الحالية لفيتنام! هذه إهانة أخرى لفرنسا".

وكان الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) نفت في البداية صحة الفيديو، إلا أن مقربين من ماكرون أوضحوا ما حدث كان مجرد "مداعبة لطيفة" بين الرئيس وزوجته.

وقال فريقه: "كانت لحظة استرخاء ما قبل بدء البرنامج الرسمي، وكان الزوجان يتمازحان. إنه مشهد من الألفة بينهما. ولم يكن الموقف ليتطلب أكثر من ذلك حتى يتحول إلى مادة خصبة لأصحاب نظريات المؤامرة".

المصدر: RT