تشغيل وتنفيذ المرحلة الأولى من محطات الطاقة الشمسية في خراسان الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف نائب وزير الطاقة، محسن طرزطلب : "بدأ تشغيل محطات الطاقة الشمسية بقدرة 16 ميغاواط في 3 مواقع بناء بمحافظة خراسان الجنوبية، منها محطتان بقدرة 3 ميغاواط في قضاء خوسف، ومحطة بقدرة 10 ميغاواط في قضاء سربيشة".

وصرح محسن طرزطلب بأن محطات الطاقة هذه شُيّدت بناءً على تراخيص وعقود مُبرمة بين شركة ساتبا ومستثمرين من القطاع الخاص، مضيفًا: "تم بناء محطات الطاقة المذكورة أعلاه بتمويل من المستثمرين في شكل عقود توريد على اللوحة الخضراء لبورصة الطاقة والمادة 12 من قانون إزالة عوائق الإنتاج على مساحة 25 هكتارًا من الأراضي بحجم استثمار يقارب 450 مليار تومان".

ووفقًا لنائب الوزير ورئيس شركة ساتبا، واستنادًا إلى الدراسات الفنية وإمكانات الإشعاع الشمسي في المحافظات التي ستُقام فيها، تتمتع محطات الطاقة المعنية بالقدرة على إنتاج 31 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة سنويًا، مما سيؤدي إلى توفير 8.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و6800 متر مكعب من المياه، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 17 ألف طن سنويًا، وتوفير 53 ألف برميل من مكافئ النفط الخام.

وأشار محسن طرزطلب إلى أنه: اليوم بدأ تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 81 ميغاواط في ثلاث مدن في خراسان الجنوبية.

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