  1. الدولية
  2. أوروبا
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٧ ص

السفارة الألمانية: برلين لم تصدر أي نصائح سفر جديدة بشأن إيران

السفارة الألمانية: برلين لم تصدر أي نصائح سفر جديدة بشأن إيران

ردّت السفارة الألمانية في إيران على الشائعات الاخيرة في بعض وسائل الإعلام بشأن مغادرة مواطنيها ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت السفارة الألمانية في طهران على صفحتها على إنستغرام، في إشارة إلى تقارير بعض وسائل الإعلام بشأن تحذير السفر الجديد الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن سفر مواطنيها إلى إيران، وادعاء تأكيد الحكومة الألمانية على ضرورة مغادرة المواطنين الألمان إيران في أقرب وقت ممكن، وخاطبت جمهورها قائلةً: يُرجى الرجوع مباشرةً إلى نصائح السفر على موقعنا الإلكتروني للحصول على معلومات موثوقة.

وأضافت السفارة الألمانية في طهران: لم يتغير مستوى نصائح السفر المتعلقة بإيران منذ عام ٢٠٢٢، وكان آخر تحديث في ٢٨ أغسطس/آب.

/انتهى/

رمز الخبر 1962782
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات