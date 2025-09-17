السفارة الألمانية: برلين لم تصدر أي نصائح سفر جديدة بشأن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت السفارة الألمانية في طهران على صفحتها على إنستغرام، في إشارة إلى تقارير بعض وسائل الإعلام بشأن تحذير السفر الجديد الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن سفر مواطنيها إلى إيران، وادعاء تأكيد الحكومة الألمانية على ضرورة مغادرة المواطنين الألمان إيران في أقرب وقت ممكن، وخاطبت جمهورها قائلةً: يُرجى الرجوع مباشرةً إلى نصائح السفر على موقعنا الإلكتروني للحصول على معلومات موثوقة.

وأضافت السفارة الألمانية في طهران: لم يتغير مستوى نصائح السفر المتعلقة بإيران منذ عام ٢٠٢٢، وكان آخر تحديث في ٢٨ أغسطس/آب.

