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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٥٠ م

الصين تتهم أمريكا باختراق خوادم البريد الالكتروني لشركة مايكروسوفت

الصين تتهم أمريكا باختراق خوادم البريد الالكتروني لشركة مايكروسوفت

اتهمت الصين، أمريكا باستغلال ثغرة في خوادم البريد الالكتروني لشركة مايكروسوفت لسرقة بيانات عسكرية وشن هجمات الكترونية على قطاع الدفاع لديها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت جمعية الأمن السيبراني الصينية في بيان، إن "جهات أمريكية لها صلة بهجومين الكترونيين كبيرين على شركات عسكرية صينية دون الكشف عنها".

وأضافت، أنها "استغلت ثغرات في برنامج مايكروسوفت إكستشينج للسيطرة على خوادم شركة رئيسية في قطاع الدفاع لمدة عام تقريبا".

والجمعية هي كيان غير معروف تدعمه إدارة الفضاء الالكتروني القوية في الصين.

يأتي ذلك بعدما استدعت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا بسبب مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية تتبع رقائقها من طراز إتش 20 وإيقافها عن بُعد.

من جانبه، قال متحدث باسم إنفيديا "لا تحتوي رقائق إنفيديا على ثغرات" تتيح لأي شخص الوصول إليها أو التحكم فيها عن بُعد".

/انتهى/

رمز الخبر 1961222

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