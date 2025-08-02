مصلحة الضرائب الصهيونية تعلن عن أضرار عدوان الـ 12 يوما

أفادت وكالة مهر للأنباء، من بين هذه الطلبات، قُدّم حوالي 29,000 طلب من قِبل أفراد، وأكثر من 18,000 طلب من قِبل شركات، وأكثر من 2,000 طلب من قِبل مؤسسات وجمعيات. وتركزت الأضرار بشكل رئيسي في مناطق تل أبيب، ورمات جان، وحيفا، وبئر السبع.

وفقًا للتقارير، لا يزال حوالي 34 ألف مطالبة قيد المراجعة، وقد أسفرت نحو 4 آلاف منها حتى الآن عن دفع تعويضات بقيمة 90 مليون دولار تقريبًا. ويقدر صندوق التعويضات أن الأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية الإيرانية المباشرة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وحذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون أيضا من أن أزمة اقتصادية عميقة قادمة، مشيرين إلى الحالة المزرية التي وصل إليها اقتصاد الكيان بعد الحرب.

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