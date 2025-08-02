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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:٠٩ م

عراقجي يلتقي نظيره الباكستاني

عراقجي يلتقي نظيره الباكستاني

التقى وزير خارجية بلادنا، وأجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، في وزارة الخارجية بإسلام آباد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، في وزارة الخارجية بإسلام آباد مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وأكد وزيرا خارجية البلدين التزامهما بتعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد، مع التركيز على توسيع التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتعاون التجاري والاقتصادي.

كما ناقش عراقجي وإسحاق دار زيادة التعاون الثنائي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق وزراء الخارجية، والصناعة والتعدين، والطرق وبناء المدن، والدفاع ودعم القوات المسلحة، الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، بزيارة رسمية إلى باكستان تستغرق يومين.

رمز الخبر 1961240

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