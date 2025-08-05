بقائي: نحيي ذكرى جميع الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا خلال العدوان العسكري الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "اكس": "عشية يوم الصحفي، وبحضور وزير الخارجية في ختام المؤتمر الصحفي ليوم امس، تم تكريم عائلة الشهيد نيما رجب بور، رئيس تحرير قناة خبر، الذي استشهد خلال الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية".

وأضاف: "إننا نحيي ذكرى جميع الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا خلال العدوان العسكري الصهيوني على بلدنا، كما نحيي ذكرى جميع الصحفيين والمصورين الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال المجازر التي مازال الكيان الصهيوني يرتكبها في غزة".

/انتهى/