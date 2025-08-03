التبادل التجاري بين إيران وباكستان سيصل إلى 10 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد أتابك: "وصلت اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان، الدولة الصديقة والشقيقة، إلى مرحلتها النهائية، وسيتم توقيعها اليوم، إن شاء الله، بحضور رئيسي البلدين.

وأضاف: "هذه الاتفاقية ثمرة مفاوضات طويلة ومتواصلة بين البلدين على مدار السنوات الماضية، والتي لحسن الحظ وصلت إلى خاتمتها الأسبوع الماضي؛ وبعد التوقيع، يمكن أن تبدأ التجارة الحرة بين إيران وباكستان رسميًا".

وأضاف: "كما تم التوصل إلى اتفاقات عامة بشأن قائمة السلع المشمولة بهذه الاتفاقية، والتي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في توسيع التعاون التجاري".

وأكد وزير الصناعة على أهمية تطوير التجارة مع دول الجوار، قائلاً: "من أهم سياسات الحكومة الرابعة عشرة تعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار. وستكون باكستان، بتعدادها السكاني الكبير وإمكانياتها الكبيرة، من أهم شركاء إيران المحتملين في هذا الاتجاه".

كما أشار إلى تنامي التبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة، وقال: "كان حجم التجارة بين إيران وباكستان سابقًا حوالي ثلاثة مليارات دولار، وهو في ازدياد مستمر. وفي إطار الاتفاقية الجديدة، نهدف إلى رفع هذا الرقم إلى عشرة مليارات دولار في المستقبل القريب".

واختتم أتابك حديثه معربًا عن أمله في أن يتمكن رجال الأعمال والناشطون الاقتصاديون في البلدين من الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية.

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