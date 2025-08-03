رئيس الوزراء الباكستاني: ندين العدوان الإسرائيلي على إيران.. من حق طهران امتلاك برنامج نووي سلمي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان اليوم الاحد في اسلام آباد: "يسعدني أننا أجرينا اليوم نقاشًا مُفصّلًا حول العلاقات الإيرانية الباكستانية في المجالات الثقافية والدينية والتاريخية".

وأشار شهباز شريف الى عدوان الكيان الصهيونية على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وقال: "انتهكت إسرائيل الأراضي الإيرانية في يونيو/حزيران دون مبرر قانوني؛ وأنا، ليس فقط باسمي، بل أيضًا باسم الشعب الباكستاني، أُعلن دعمنا لكم وأُدين هذا العمل العدواني الإسرائيلي".

كما لفت الى جرائم التي ارتكبته العدو الصهيوني ضد المدنيين الأبرياء خلال العدوان على إيران وأضاف: "ندعو الله أن يُشفى مُصابو حرب الـ ١٢ يومًا المفروضة عليهم قريبًا.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني: "استطاع الشعب الإيراني الدفاع عن نفسه بشجاعة ضد عدوان العدو خلال حرب الـ ١٢ يومًا بمساعدة الجيش والقوات المسلحة الأخرى، وضرب إسرائيل بصواريخه".

وأدان شهباز شريف مرة اخرى العدوان الصهيوني على منشآت ايران النووية، قائلا: "من حق إيران امتلاك برنامج نووي سلمي".

وبشأن مكافحة الإرهاب على الحدود المشتركة، قال رئيس الوزراء الباكستاني: "لإيران وباكستان هدف مشترك فيما يتعلق بالإرهاب؛ فنحن لا نقبل أي نوع من الإرهاب في إيران. إذا كان أي شخص في إيران هدفًا للإرهاب، فكأنما هو هدف للإرهاب في باكستان".

كما أشار إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة ودعم ايران لهذا الشعب المظلوم وقال: "جهود إيران وآية الله الخامنئي في دعم أهالي غزة جديرة بالثناء".

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: ان شعب باكستان، مثل شعب إيران، يدافع عن حقوق أهالي غزة، مبينا: يموت أطفال وأهالي غزة جوعًا، وعلى دول العالم أن تسعى جاهدةً لتحقيق سلام دائم ووقف إطلاق النار في فلسطين.

وأكد شهباز شريف: "علينا أن نستخدم كل قوتنا، وإلا فلن ينسانا التاريخ".

/انتهى/