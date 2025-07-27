اتفاق ايراني عراقي لتقديم خدمات الاتصالات لزوار الأربعين

وافادت وكالة مهر للانباء، انه وعقب مفاوضات بين وفدي البلدين في مجال الاتصالات، اتفق الطرفان على تقديم خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة من قبل مشغلي الهواتف المحمولة، وإنشاء روابط اتصال مباشرة عالية السعة بين البلدين خلال ايام اربعين، بالإضافة إلى توفير إنترنت مجاني في الموكب المنتشرة على طريق النجف الي كربلاء.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مباحثات بين وفدي اتصال إيراني وعراقي، حيث تم الاتفاق على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة من قبل مشغلي الهواتف المحمولة، وإنشاء روابط اتصال مباشرة عالية السعة بين البلدين خلال ايام اربعين، بالإضافة إلى توفير إنترنت مجاني في المواكب المختارة على طريق النجف الي كربلاء.