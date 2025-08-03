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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١١:٢٦ ص

سوريا.. قصف بالهاون على بلدة عرى في ريف السويداء

سوريا.. قصف بالهاون على بلدة عرى في ريف السويداء

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بتعرض بلدة عرى في ريف السويداء جنوب سوريا لقصف بالهاون، وأن مسلحي المنطقة ردوا على مصادر النيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر للمرصد السوري أن مسلحين من أبناء الطائفة الدرزية ردوا على مصادر النيران في "المقبرة المسيحية"، مشيرة إلى أن القصف ما يزال متقطعا بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ولفتت المصادر إلى حالة من الهلع في صفوف المدنيين، خصوصا مع تكرار استهداف المناطق السكنية في الآونة الأخيرة، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المسيطرة في المدينة حول مصدر النيران أو الجهة المسؤولة عنها.

وحذر المرصد السوري من "خطورة استمرار هذه الاعتداءات التي تهدد أرواح المدنيين وتزيد من حالة التوتر في المحافظة"، وطالب الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف مصادر النيران ومحاسبة المسؤولين عنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1961261

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