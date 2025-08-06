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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٤١ م

هجوم صهيوني على جنوب سوريا وتدمير منازل الأهالي

هجوم صهيوني على جنوب سوريا وتدمير منازل الأهالي

تشير التقارير المنشورة إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية هاجمت مناطق جنوب سوريا وأطلقت النار على المدنيين في البلاد.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش الصهيوني اجتاح جنوب البلاد، وفتش منازل مواطنين سوريين ودمرها.

كما أقام المحتلون الصهاينة حواجز بين قرى جنوب سوريا، وأطلقوا النار على المدنيين.

ووفقاً لهذا التقرير، هاجم الجيش الصهيوني قرية القحطانية، الواقعة على أطراف القنيطرة جنوب سوريا، ودمر منازلها بذريعة قربها من قواعد الكيان الصهيوني.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، شهدت المناطق الجنوبية من سوريا تكثيفاً للاجتياحات البرية للكيان الصهيوني واحتلال أجزاء منها.

/انتهى/

رمز الخبر 1961382
یاسر المصری

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