"المرصد السوري" يكشف تفاصيل اتفاق سوري - إسرائيلي.. ما أبرز بنوده؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف المرصد أنّ الملف الأمني في السويداء سيُحول إلى الجهات الأميركية، التي ستتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، الذي يشمل "انسحاب جميع قوات العشائر وقوات الأمن العام إلى ما بعد القرى الدرزية، حيث ستقوم الفصائل الدرزية بتمشيط القرى للتأكد من إخلائها من هذه القوات".

وأكّد المرصد تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولى تقديم الخدمات، إضافةً إلى لجنة لتوثيق الانتهاكات ترفع تقاريرها إلى الطرف الأميركي. كما نصّ الاتفاق على نزع السلاح من مناطق القنيطرة ودرعا، مع تشكيل لجان أمنية محلية من السكان لا تمتلك السلاح.

وأشار المرصد إلى منع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح فقط بدخول منظمات الأمم المتحدة.

في سياق متصل، كشفت مصادر أميركية عبر موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ مسؤولين إسرائيليين وسوريين كبار عقدوا محادثات في العاصمة الفرنسية باريس بوساطة من المبعوث الخاص للرئيس ترامب، توم باراك، استمرّت أربع ساعات، لمناقشة خفض التوترات بين الطرفين.

ويُعتبر هذا اللقاء أعلى مستوى رسمي بين" إسرائيل" وسوريا منذ أكثر من 25 عاماً، وضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، و أسعد الشيباني، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

ويأتي اللقاء بعد أيامٍ من حملة التصعيد الإسرائيلية الكبيرة على سوريا، بذريعة حماية الدروز، في إثر شنّ فصائل حكومية ومؤازرة لها هجوماً كبيراً على السويداء سقط خلاله نحو 1339 شخصاً، وخلّف أوضاعاً مأساوية في ظلّ الحصار الذي تفرضه فصائل موالية للسلطات الانتقالية على المحافظة.

وتأمل الإدارة الجديدة، عبر هذا الاجتماع، أن تتوصّل إلى اتفاق ما يسمح بتهدئة المنطقة الجنوبية، ويخفّض من التوتر المستمر، والذي ذكرت وكالة "رويترز" أنّ سببه "سوء فهم" من الإدارة السورية، التي ظنّت أنّها حصلت على ضوء أخضر أميركي وإسرائيلي يسمح لها بمهاجمة الدروز.

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