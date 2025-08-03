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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٠٤ م

الرئيس بزشكيان: ايران تقدر دعم باكستان لها ضد عدوان الكيان الصهيوني

الرئيس بزشكيان: ايران تقدر دعم باكستان لها ضد عدوان الكيان الصهيوني

قال الرئيس الايراني إن مواقف الحكومة والبرلمان والشعب الباكستاني العزيز في الدفاع عن جمهورية إيران الإسلامية ودعمها خلال العدوان الإرهابي الذي استمر 12 يومًا من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مُشجعة للغاية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس مسعود بزشكيان، بعد توقيع 12 اتفاقية تعاون مع المسؤولين الباكستانيين: يسعدني أن أكون موجودًا في وطني الثاني، باكستان العزيزة. وأود أن أعرب عن امتناني للحكومة الموقرة وأخي الموقر، السيد شهباز شريف، على الاستضافة الكريمة.

وأضاف: إن مواقف الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والحركات وعلماء الشعب الباكستاني العزيز في الدفاع عن جمهورية إيران الإسلامية ودعمها خلال العدوان الإرهابي الذي استمر 12 يومًا من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة كانت مُشجعة للغاية.

/انتهى/

رمز الخبر 1961271

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