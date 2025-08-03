بزشكيان: ايران رأت باكستان بجانبها في اوقات الشدة.. شريف: السلام في ايران يعني السلام في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع مشترك لوفود رفيعة المستوى من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في قصر رئيس الوزراء بإسلام آباد بعد ظهر اليوم.

وفي هذا الاجتماع، أعرب بزشكيان عن تقديره لكرم ضيافة المسؤولين الباكستانيين ودعمهم الثابت خلال الحرب الأخيرة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية، وقال: كان العدو يأمل أن تدخل جماعات معادية البلاد مع العدوان لإحداث الفوضى، لكن حكمة الدول المجاورة أحبطت هذا المخطط. لطالما رأت جمهورية إيران الإسلامية باكستان الصديقة والشقيقة إلى جانبها في أوقات الشدة.

وأعرب بزشكيان عن أسفه إزاء الهجمات الواسعة النطاق ضد سكان غزة، ووصف تصرفات وتقاعس أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان بأنها متواطئة مع المجرمين.

أكد الرئيس عزم جمهورية إيران الإسلامية على تحقيق هدف التبادل التجاري مع باكستان الذي يبلغ 10 مليارات دولار، وأعلن عن قرب انعقاد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، وقال: "سيتحقق السلام والأمن عندما تصبح العلاقات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين ملموسة".

كما دعا بزشكيان إلى مواجهة جادة للجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية، واعتبر واجب علماء الدين في توضيح المخاطر الفكرية والعقائدية لهذه الجماعات بالغ الأهمية.

وأعرب شهباز شريف عن سروره بزيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان، معتبرًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية جارًا وشقيقًا لباكستان، معربًا عن أمله في أن تُضفي هذه الزيارة أجواء السلام والتقدم على الحدود الطويلة بين البلدين.

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عدوان النظامين الصهيوني والأمريكي على الأراضي الإيرانية، مشيدًا بشجاعة والتزام واحترافية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقيادة قائد الثورة، معربًا عن تعازيه في استشهاد كوكبة من القادة العسكريين والعلماء والشعب الايراني.

وأكد شهباز شريف، وقوف الشعب الباكستاني إلى جانب الشعب والحكومة الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، مشددًا على استمرار هذا الدعم، وقال: "إن أرض باكستان لن تكون أبدًا في متناول أي جهة تتخذ إجراءات ضد إيران، والسلام في إيران يعني السلام في باكستان".

وأشار إلى هدف زيادة التبادل التجاري بين إيران وباكستان إلى 10 مليارات دولار، مشيدًا بالقدرات المتنوعة في مجالات الزراعة والمنسوجات والأغذية والفواكه، باعتبارها مهمة للتعاون المشترك، ومؤكدًا على ضرورة تسريع تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية بين البلدين، معلنًا استعداد بلاده لتطوير الأسواق الحدودية، وإنشاء منطقة حرة مشتركة، وإلغاء نظام الحصص التجارية، وحل المشكلات المصرفية، وتطوير تجارة المقايضة.

أكد شهباز شريف أن منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) هي ثمرة تعاون أولي بين إيران وباكستان وتركيا، مشددًا على الإمكانات الهائلة للتعاون الثلاثي في مجالات السكك الحديدية وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

كما أشار إلى دعم الشعب الباكستاني الكامل للقضية الفلسطينية، ووصف جرائم الكيان الصهيوني بأنها غير مسبوقة في التاريخ.