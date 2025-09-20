رئيس التلفزيون الايراني يعلن عن بدء الإنتاج لمسلسل النبي "موسى كليم الله" خلال هذا الأسبوع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريح صحفي عن مسلسل النبي "موسى كليم الله": "بعد تأييد قائد الثورة الاسلامية على فيلم "موسى كليم الله"، الذي عُرض في مهرجان فجر السينمائي العام الماضي، عزز الفيلم من معنويات زملائنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، سيمافيلم، وكذلك فريق إنتاج هذا العمل. هذا الحدث مصدر فرح وتشجيع لنا جميعًا.

وأضاف: "لم يقتصر الأمر على استحسان رواد السينما والجمهور في مهرجان العام الماضي وحصوله على عدة جوائز سيمرغ، بل لاقى استحسانًا كبيرًا أيضًا بعد عرضه للجمهور في بداية هذا العام".

وأضاف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "الأهم هو رضا قائدالثورة الاسلامية عن هذا العمل، وهو أمرٌ كان من اهتماماته لعقود، وهو إنتاج عمل رائع عن النبي موسى (عليه السلام). هذا الرضا قيّمٌ للغاية ومحفزٌ لنا".

واختتم جبلي حديثه قائلاً: "إن شاء الله، إذا تهيأت الظروف، سنحتفل رسميًا بإنتاج مسلسل النبي موسى (عليه السلام) مطلع هذا الأسبوع. ومنذ انتهاء عرض الفيلم في المهرجان، بدأت مراحل ما قبل الإنتاج لهذا المسلسل، وقد اكتملت الآن. وسيبدأ الإنتاج الرسمي له يوم السبت أو الأحد، بعد انتظار دام نحو ثلاثة عقود.

