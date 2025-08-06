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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م

روسيا تقدم احتجاج شديد اللهجة للسلطات الصهيونية

روسيا تقدم احتجاج شديد اللهجة للسلطات الصهيونية

أدان المتحدث باسم الخارجية الروسية اعتداء المستوطنين على سيارة دبلوماسييها في الأراضي المحتلة.

نقلت وكالة مهر للأنباء عن روسيا اليوم أن ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، قالت إن روسيا تُدين بشدة هجوم المستوطنين الصهاينة على سيارة دبلوماسيين روس.

وأضافت أن الهجوم نُفذ من قِبل مجموعة من المستوطنين الصهاينة في محيط مستوطنة جفعات أساف غير الشرعية قرب القدس المحتلة.

وأكدت زاخاروفا أن هذا الهجوم يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. فبالإضافة إلى الأضرار المادية، هدد المستوطنون الدبلوماسيين الروس في هذا الهجوم، الذي وقع أمام أعين الجيش الصهيوني.

وأضافت أن السفارة الروسية قدمت مذكرة احتجاج إلى السلطات الصهيونية.

/انتهى/

رمز الخبر 1961386
یاسر المصری

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