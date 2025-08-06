روسيا تقدم احتجاج شديد اللهجة للسلطات الصهيونية

نقلت وكالة مهر للأنباء عن روسيا اليوم أن ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، قالت إن روسيا تُدين بشدة هجوم المستوطنين الصهاينة على سيارة دبلوماسيين روس.

وأضافت أن الهجوم نُفذ من قِبل مجموعة من المستوطنين الصهاينة في محيط مستوطنة جفعات أساف غير الشرعية قرب القدس المحتلة.

وأكدت زاخاروفا أن هذا الهجوم يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. فبالإضافة إلى الأضرار المادية، هدد المستوطنون الدبلوماسيين الروس في هذا الهجوم، الذي وقع أمام أعين الجيش الصهيوني.

وأضافت أن السفارة الروسية قدمت مذكرة احتجاج إلى السلطات الصهيونية.

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