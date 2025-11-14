زاخاروفا: نتمنى نجاح اجتماع محافظي المناطق الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها جاءت تصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذه، اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي.



وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن "استضافة اجتماع محافظي المناطق الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين جاء بمبادرة من إيران"، مؤكدة أن "المناطق الساحلية الروسية، ومن بينها جمهورية داغستان، وجمهورية كالميكيا، ومنطقة آستراخان، تعتزم المشاركة في هذا الاجتماع على أعلى مستوى. "



وأضافت زاخاروفا:"سيبحث محافظو المناطق الساحلية من الدول الخمس المطلة على بحر قزوين خلال هذا الاجتماع طيفا واسعا من مجالات التعاون، تشمل الاقتصاد والاستثمار والترانزيت واللوجستيات، وتطوير ممر النقل الدولي 'الشمال–الجنوب'، وكذلك القضايا البيئية وحماية البيئة البحرية لبحر قزوين. "



وأكدت أن "انعقاد هذا الاجتماع يُذكرنا جميعا بالمسؤولية الاستثنائية التي تقع على عاتق الدول المطلة على بحر قزوين ولا سيما مناطقها ومحافظاتها المجاورة تجاه مستقبل هذه المساحة المائية الحيوية. "



وأشارت إلى "الأهمية البالغة للدول المطلة على بحر قزوين في أوراسيا، ولبنية الأمن غير القابلة للتجزئة في المنطقة"، مضيفة أن "هذا الاجتماع يسلّط الضوء أيضا على مسؤولية الدول الساحلية في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التنمية في هذه المنطقة. "



تجدر الإشارة إلى أن مدينة رشت، مركز محافظة كيلان الإيرانية، تستضيف يومي 18 و 19 تشرين الثاني /نوفمبر 2025 اجتماعا لمحافظي المناطق الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين تحت شعار "بحر قزوين جسر الصداقة والتنمية الإقليمية".



ويُعدّ هذا الاجتماع فرصة لتأسيس إطار جديد للحوار بين المسؤولين التنفيذيين في المناطق الساحلية لدول حوض بحر قزوين. وتشمل محاوره الرئيسية: التنمية المستدامة، حماية البيئة البحرية، التعاون في مجالات الموانىء، والسياحة، والترانزيت.