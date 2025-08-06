نجل نتنياهو: زامير يخطط لانقلاب

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة معا، أثار يائير نتنياهو، نجل بنيامين نتنياهو، جدلاً مجددًا بنشره منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المرة، نشر منشورًا ضد إيعال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

اتهم يائير نتنياهو زامير بالعصيان العسكري في الأراضي المحتلة لمعارضته خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل لما لها من عواقب.

قبل هذا المنشور، كتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه إذا أراد نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل، فعليه توضيح التكاليف لأن الجيش يعارض مثل هذه الخطوة.

فكتب يائير ردًا على هذا المقال: نعلم من علمك نشر مثل هذا الكلام؛ هذا عصيان ومحاولة لانقلاب عسكري مشابه لما حدث في جمهورية الموز في أمريكا الوسطى.

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