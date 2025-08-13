القاهرة تسعى لاستئناف المفاوضات بین طهران وواشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عبد العاطي، قال في تصريح لوكالة ريانوفستي الروسية "إن مصر تبذل جهودًا لفتح قنوات اتصال بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف وزير الخارجية المصري: "إن بلدنا (مصر) يسعى أيضًا لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن".

ويوم امس الثلاثاء ايضا أجرى وزير الخارجية المصري، للمرة الثانية خلال أسبوع، اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في إطار جهود القاهرة لخفض التوترات في المنطقة.

وزارة الخارجية المصرية، قالت في بيان، ان هذه الاتصالات تناولت المباحثات مساعي استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات النووية، دعماً للمسار السياسي والدبلوماسي.

وأكد عبدالعاطي خلال اتصاله بعراقجي على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع الوكالة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويمهّد لبيئة مواتية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

يُذكر أن وزير الخارجية المصري كان قد أجرى قبل أيام، وقبيل زيارة نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتصالات مماثلة مع كل من عراقجي وغروسي لبحث الملف نفسه.

