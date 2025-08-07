تعيين علي لاريجاني ممثلاً لقائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي مرسوماً بتعيين الدكتور علي لاريجاني ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفيما يلي نص مرسوم قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا لتعيين الدكتور أحمديان في منصب مسؤول حكومي هام، أُعيّن الدكتور علي لاريجاني ممثلاً للقائد في المجلس الأعلى للأمن القومي وفقاً للمادة 176 من الدستور. أشكر السيد أحمديان على حضوره وجهوده الموفقة في هذه المسؤولية خلال السنوات الماضية. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع.

السيد علي الخامنئي

7 أغسطس/آب 2025

/انتهى/