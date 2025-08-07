أول تصریح لعلي لاریجاني بعد تعیینه أمینا للمجلس الأعلى للأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن علی لاریجاني، الأمین الجدید للمجلس الأعلى للأمن القومی الإیرانی، نشر أول منشور له عقب تعیینه رسمیًا فی هذا المنصب من قبل قائد الثورة الإسلامیة، آیة الله العظمى السید علی الخامنئی، وذلک عبر صفحته الرسمیة على منصة "إکس" (تویتر سابقًا).

وقد اختار لاریجانی أن تکون رسالته عبارة عن الآیة 101 من سورة یوسف، حیث کتب: «رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ»

وکان قائد الثورة الإسلامیة قد أصدر الیوم الخمیس حکمًا بتعیین الدکتور علی لاریجانی ممثلًا للقیادة فی المجلس الأعلى للأمن القومی، وذلک خلفًا للدکتور علی أکبر أحمدیان الذی کُلّف بمسؤولیات تنفیذیة جدیدة فی الحکومة.

وفیما یلی نصّ الحکم الصادر عن قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحیم

نظرًا لتعیین الدکتور أحمدیان فی موقع یتطلب تولی مسؤولیات تنفیذیة مهمة، فإننی أعیّن الدکتور علی لاریجانی ممثلًا للقیادة فی المجلس الأعلى للأمن القومی، وذلک استنادًا إلى المادة 176 من الدستور.

أتقدم بالشکر للدکتور أحمدیان على جهوده الطیبة والمثمرة خلال السنوات الماضیة فی هذا المنصب.

وأسأل الله تعالى التوفیق للجمیع.