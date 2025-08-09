رحيل الرسام الإيراني الكبير محمود فرشجيان

وأفادت وكال مهر للأنباء، توفي الفنان الإيراني الشهير محمود فرشجيان في الساعة الثامنة من صباح اليوم، الموافق 9 أغسطس/آب، حسبما أعلن ابن شقيقه.

وُلد الفنان الرسام محمود فرشجيان، في 24 يناير 1930 في مدينة اصفهان(وسط ايران) ويُعرف بأنه أحد أكثر الرسامين الإيرانيين تأثيرًا وإبداعًا في القرن الماضي.

بدأ دراسته في مدرسة أصفهان للفنون الجميلة، ثم أكمل مسيرته الفنية في أوروبا. ومن خلال الجمع بين مدرسة الرسم الإيرانية التقليدية والأساليب الحديثة، أبدع فرشجيان أعمالاً فنية عُرضت في متاحف مرموقة حول العالم وفي البلاد، مثل مرقد الإمام الرضا (ع).

ان العمل الأكثر شهرة وخلودة للمعلم فرشجيان والذي لا يزال محفوظًا حتى الآن هو لوحة "مساء عاشوراء" المنشور أدناه. اللوحة تجسد مشهدًا من يوم عاشوراء في كربلاء، وتحديدًا بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتصور عودة حصان الإمام(ع) إلى خيام أهله بعد المعركة، مع التركيز على مشاعر الحزن والأسى لدى النساء.

