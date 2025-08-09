وزير الخارجية الإيراني يعزي بوفاة الأستاذ محمود فرشجيان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير الخارجية برسالة تعزية قال فيها: ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي في وفاة الأستاذ محمود فرشجيان، الرسام الإيراني والعالمي الكبير. كان الأستاذ فرشجيان "حارسًا" للوحات، أوصل الفن الإيراني إلى قمة كماله بأناقة قلمه وسحر ألوانه، وترك وراءه إرثًا لا يُضاهى لثقافة وفن هذا البلد.

لم يكن فرشجيان أستاذًا لأحد أرقى فنوننا التقليدية فحسب، بل كان أيضًا جسرًا بين الماضي والحاضر، صوّر التراث الروحي وجماليات الثقافة الإيرانية أمام أعين العالم. كانت أعماله الخالدة، التي تُشكل جزءًا كبيرًا من هوية وعقلية الثقافة والفن الإيرانيين، نافذةً على عمق الإبداع والتاريخ والأدب، ستظل من خلالها روح الفن الإيراني الأصيل حيةً إلى الأبد.

لوحة مساء عاشوراء

إن لوحات "ضامن الغزال" و"مساء عاشوراء" و"الملجأ" و"الشمس ومولانا"، إلى جانب تصميمات مرقدي الإمامين الرضا (عليهما السلام) والحسين (عليهما السلام)، ليست سوى نماذج من بحر الإبداع الباهر وعمق الرؤية الروحية للأستاذ فرشجيان، والتي ستظل خالدة في قلوب محبي الفن ومحبي أهل البيت (عليهم السلام). كما تُحفظ وتُعرض أعماله العظيمة والخالدة في متاحف ومجموعات مرموقة حول العالم، وهي تجسّد الفن الإيراني للعالم أجمع.

إن هذا المصاب الجلل خسارة فادحة لعالم الفن والثقافة الإيرانية. سيبقى اسم وذكرى الأستاذ فرشجيان خالدين في قلوب الإيرانيين. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

