قائد الثورة الاسلامية يمدد عضوية أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بموافقة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، تم تمديد عضوية مجلس أمناء مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة لدورة أخرى.

وبناءً على طلب رئيس المؤسسة بتمديد عضوية مجلس أمناء لجنة الإغاثة، وافق سماحة القائد على هذا المقترح، متمنيًا التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الأمناء الكرام، مؤكدًا على استمرار أنشطة هذه المؤسسة الثورية في خدمة المحتاجين والمحرومين.

يُعلن عن أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الإمام الخميني (رض) للإغاثة على النحو التالي:

حجه الإسلام والمسلمین محسن کازرونی، رئیس مجلس الأمناء

سید مرتضی بختیاری، عضو مجلس الأمناء ورئیس المؤسسة

مصطفی خاکسار قهرودی، عضو مجلس الأمناء

حمید رضا ترقی، عضو مجلس الأمناء

حسین أنواری، عضو مجلس الأمناء

حجه الله عبد الملکی، عضو مجلس الأمناء

مرضیه وحید دستجردی، عضو مجلس الأمناء

إن مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة تثمن ثقة سماحة قائد الثورة الاسلامية، وتعتبر استمرار حضور هؤلاء الأعزاء مصدر تشجيع وتعزيز لمسيرة خدمة المحسنين للثورة الإسلامية.

