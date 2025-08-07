  1. إيران
عارف يهنئ لاريجاني بتوليه منصب الأمين العام لمجلس الامن القومي الايراني

قدم النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف في رسالة التهاني لـ علي لاريجاني لتعيينه امينا للمجلس الاعلى للامن القومي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف في رسالة التهاني لـ علي لاريجاني لتعيينه امينا للمجلس الاعلى للامن القومي.

وقال متوجها الى لاريجاني: اهناك لتعيينك امينا للمجلس الاعلى للامن القومي وممثلا لقائد الثورة في هذه المؤسسة المهمة والاستراتيجية.

واضاف ان المجلس الاعلى للامن القومي بوصفه احد الاذرع الرئيسية للقيادة العامة للقوات المسلحة، يمكن له في ظل حضورك فيه بوصفك تتمتع بخبرات قيمة، ان يضطلع بدور اكثر تاثيرا في تخطيط التدابير الاستراتيجية وتقديم النظريات التي تساهم في صنع القرار لتعزيز الاقتدار الوطني والمضي قدما باهداف الدولة.

وتابع ان حكومة الوفاق الوطني وكما في السابق لن تتوانى عن تقديم اي مساعدة وتعاون مع امانة المجلس للنهوض بالامن القومي للبلاد.

