سفراء 8 دول لدى طهران يقدمون نسخة من أوراق اعتمادهم لوزير الخارجية الايراني

قدم السفراء المعتمدون حديثًا لإثيوبيا وإستونيا وجيبوتي ولاو ومملكة كمبوديا وبوروندي وجمهورية لاتفيا وميانمار ونيبال نسخًا من أوراق اعتمادهم إلى وزير الخارجية الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انت قدم السفراء المعتمدون حديثًا لإثيوبيا وإستونيا وجيبوتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومملكة كمبوديا وجمهورية بوروندي وجمهورية لاتفيا وجمهورية اتحاد ميانمار وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى ايران نسخًا من أوراق اعتمادهم صباح اليوم السبت في اجتماع مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية.

