عدد زوار الأربعين عبر حدود خوزستان يبلغ مليونًا ونصف المليون

أفادت وكالة مهر للأنباء ، صرّح محمد جولانجاد في مقابلة إعلامية عصر الأحد: من الأول من صفر إلى الخامس عشر منه، عبر 1,463,771 زائرًا حسينيًا معبرَي شلمجة وجاذبة الحدوديين. من بين هذا العدد، دخل 1,32,213 زائرًا العراق عبر هذه الحدود لحضور مراسم الأربعين الحسيني، وعاد 431,558 زائرًا إلى البلاد بعد زيارة العتبات المقدسة.

وأضاف: كان معبر شلمجة الحدودي أكثر الطرق ازدحامًا، حيث سجل مرور 1,142,799 زائرًا. من بين هذا العدد، غادر 794,491 زائرًا شلمجة إلى العراق، وعاد 348,308 زائرين إلى إيران.

كما أعلن جولانجاد أنه خلال الفترة نفسها، عبر 320,972 حاجًا منفذ الجذابة، منهم 237,772 حاجًا غادروا إلى كربلاء و83,250 حاجًا عائدين إلى البلاد.

وفي إشارة إلى الترتيبات الشاملة لتسهيل حركة الزوار، أكد المدير العام للطرق السريعة في خوزستان: أن محافظة خوزستان، باعتبارها البوابة الرئيسية لدخول وخروج زوار الأربعين، على أتم الاستعداد لخدمة الزوار.

/انتهى/