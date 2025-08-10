إسلامي: افتتاح 9 عيادات لعلاج الجروح بتقنية البلازما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية، خلال مراسم التجهيز والتشغيل الرسمية لعيادة علاج الجروح التخصصية في مستشفى رسول أكرم (عليه السلام): "يُعدّ مجال الصحة والأمن الغذائي من أولويات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وقد خططنا لاستخدام التقنيات النووية لتطبيق هذه التقنية في مختلف المجالات وإتاحتها لمختلف القطاعات".

وأوضح: "للتكنولوجيا النووية تأثيرات عديدة في مجالات الطب والزراعة والصناعة والبيئة، وقد خططنا لتطوير استخدام هذه التقنية في القطاعات المذكورة في آن واحد".

وأكد إسلامي: "النقطة المهمة بالنسبة لنا هي إمكانية تجهيز وتشغيل عيادات علاج الجروح من خلال التعاون مع الجامعات الطبية في البلاد". وفي الأشهر الأخيرة، استفاد أكثر من ألف مريض من خدمات هذه التقنية في مجال علاج جروح مرضى السكري والسرطان.