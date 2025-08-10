عراقجي: مساعد غروسي سيصل طهران غدا

ووفقًا لمراسل وكالة مهرللأنباء، قال السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد 9 أغسطس/آب ، أمام الصحفيين، في إشارة إلى قضية غزة: أصدرت وزارة الخارجية أمس بيانًا بهذا الشأن، وموقف وزارة الخارجية واضح من هذا الأمر. لا نقبل أي احتلال لغزة أو تهجير لأهلها وندين ذلك.

وتابع عراقجي: إن الجرائم التي تُرتكب يوميًا مُدانة أيضًا. أصدرت 22 دولة إسلامية أمس بيانًا مشتركًا، وكانت مواقف الدول الإسلامية والعربية ودول المنطقة بشأن هذه القضية إيجابية للغاية حتى الآن، وقد أوضحت جمهورية إيران الإسلامية مواقفها بوضوح.

وبخصوص مفاوضات بلادنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدًا، صرّح وزير الخارجية: ستكون مفاوضاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدًا. وفيما يتعلق بإطار التعاون الجديد، فقد قُدّمت التوضيحات اللازمة في وقت سابق. سيزور مساعد غروسي طهران غدًا. لا توجد خطط لعمليات تفتيش أو زيارات قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الجديد، ولن يبدأ التعاون قبل ذلك.

وأضاف: سيستند هذا الإطار الجديد بالتأكيد إلى قوانين مجلس الشورى الإسلامي الموقر، واتصالاتنا مع الأوروبيين مستمرة.

وبخصوص إثارة الدول الأوروبية لقضية إعادة فرض العقوبات، قال عراقجي: لقد أثاروا قضية إعادة فرض العقوبات، وموقفنا لا يزال واضحًا. برأينا، ليس من المناسب لأوروبا القيام بذلك. ونرى أن الأوروبيين، بالنظر إلى مواقفهم، لا يُعتبرون طرفا في الاتفاق النووي.

وأضاف: بالطبع، هناك مناقشات فنية وقانونية حول هذه القضية، وزملائي على اتصال بهم. لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المفاوضات بعد.

وبخصوص إمكانية عقد محادثات في النرويج، قال وزير الخارجية: لم يُحسم أي شيء بعد، ولا أؤيد أي دولة.